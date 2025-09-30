ニューストップ > 海外ニュース > 韓国ニュース > すっぴんなのに「化粧落とせ」と疑われ…中国の女子大生の美貌が話題 中国 整形疑惑 海外・国際ニュース 中央日報 すっぴんなのに「化粧落とせ」と疑われ…中国の女子大生の美貌が話題 2025年9月30日 11時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北京の中国伝媒大学に入学したある女子学生について現地紙が報じた 入学試験に素顔で臨むも、試験官らに「化粧を落とせ」と求められたそう 5回も化粧を拭き取るよう要求された末、自然な美貌だと認められたという 記事を読む おすすめ記事 「周りを気にせず着たいものを着る」ティーンから憧れの存在・MINAMIのファッション観 2025年9月27日 8時0分 菜々緒、黒の肩出しドレスで魅了「ジュエリーのように磨きをかけていきながら…」 2025年9月24日 19時6分 日本初上陸♡香水仕立てのヘアフレグランス「TERS」が新登場 2025年9月24日 14時30分 モモ、へそ＆太もも際立つ超ミニ丈衣装姿を披露！ 大胆肌見せに「感謝感激めちゃかわいい」「美のあつまり」 2025年9月30日 10時50分 “落とす時間”を“与える時間に”クラシエから美容液導入型クレンジング・洗顔シリーズ「willone」誕生！ 2025年9月28日 9時10分