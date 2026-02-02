【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月2日放送の『有吉ゼミ』では、大人気企画『ジェシーの月曜大工』の新章がスタート。 今回は、歌舞伎役者の中村獅童が、ふたりの息子が使う広さ10畳の子供部屋の改造をジェシーに依頼した。 ■ジェシーのスゴ腕技術がさく裂！生まれ変わった子供部屋に一同大興奮 歌舞伎界の若きプリンスである陽喜（はるき）くん（8歳）と夏幹（なつき）くん（5歳）はオシャ