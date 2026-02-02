ベトナムのニャチャン（ナトラン）からタイのバンコクへ向かっていたエアアジアの旅客機内で、あるロシア人乗客が裸で暴れる騒動を起こし、出発地であるベトナムに追放されたと1月31日（現地時間）、タイメディアなどが報じた。報道によると、タイの出入国当局は、1月29日にバンコクのドンムアン国際空港を通じて入国した41歳のロシア国籍の男の入国を拒否し、31日午前の便に乗せてベトナムに追放したと明らかにした。ソーシャルメ