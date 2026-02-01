巨人の阿部慎之助監督（46）が1月31日に放送された日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）にVTR出演し、「特に期待している選手」にまだ1軍で9試合出場、9打数1安打の若手を挙げた。番組MCを務めるお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）と大の巨人ファンで知られる女優・田畑志真（20）がそれぞれ質問を考え、質問者が誰か隠した状態でインタビューする番組恒例企画「goodクエスチョン」の最終