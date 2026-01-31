警察によりますと、31日午前２時半ごろ、岡山市北区柳町のリラクゼーション店で、客の男が接客をしていた店長の女性（42）に刃物のようなものを突きつけ、「お金を出せ」と脅しました。男は女性のスマートフォン１台を奪い、凶器を持ったまま北へ走って逃げました。女性にけがはありませんでした。逃げた男は20代ぐらいで、身長約160センチ、黒の上着に長ズボン、ベージュ色のニット帽、白いマスクを着用してい