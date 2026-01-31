「デコピンのとくべつないちにち」が2月20日に販売あまりの可愛さに悶絶だ。ポプラ社は30日、2月20日に発売されるドジャース・大谷翔平投手の愛犬デコピンの活躍を描いた絵本「デコピンのとくべつないちにち」の一部内容を公開した。「デコピン可愛すぎます」と、“ある1枚”が反響を呼んでいる。同書は大谷がマイケル・ブランク氏と共同で書き下ろした初の物語。絵はファニー・リム氏が担当し、デコピンの愛くるしい多彩な表