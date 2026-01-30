大橋ジムボクサー・田中湧也がインスタグラムで報告ボクシングの田中湧也が自身のインスタグラムを更新。「尚弥さんご馳走様でした！」と綴り、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（ともに大橋）から奢られた逸品を公開すると、ファンの視線を奪った。先輩ボクサーからの祝福に大満足のようだった。インスタグラムには、井上尚弥、拓真の兄弟ら大橋ジムのメンバーで並んだ1枚を公開。さらに、投稿の2ページ目に写