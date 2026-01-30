大橋ジムボクサー・田中湧也がインスタグラムで報告

ボクシングの田中湧也が自身のインスタグラムを更新。「尚弥さんご馳走様でした！」と綴り、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（ともに大橋）から奢られた逸品を公開すると、ファンの視線を奪った。

先輩ボクサーからの祝福に大満足のようだった。インスタグラムには、井上尚弥、拓真の兄弟ら大橋ジムのメンバーで並んだ1枚を公開。さらに、投稿の2ページ目に写っていたのがおいしそうな霜降り肉だった。

田中は23日、東京・後楽園ホールで行われた「第149回フェニックスバトル」のバンタム級8回戦でペ・ソンファ（DANGAN）に負傷判定勝ち。この勝利を祝われたようで「試合後念願の肉会 尚弥さんご馳走様でした！」と明かし「また次に向けて頑張るぞ〜！」と綴った。

井上は米スポーツビジネスメディア「スポルティコ」が先日発表した最新の世界的アスリート長者番付で総収入6200万ドル（約98億円）とされ、25位にランクイン。後輩に奢った逸品がファンから注目を集め、コメント欄には「うまそうな肉ですね」「羨ましい」「井上尚弥、、、すごすぎ」といったコメントが並んでいた。

井上自身もインスタグラムのストーリー投稿で反応。霜降り肉を捉えた1枚を引用し「レベル高すぎたな」と絵文字付きで記していた。



