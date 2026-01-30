吉田優利のファッションが絶賛された(C)産経新聞社日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式インスタグラムが、「JLPGAアワードファッションチェック」と題して、河本結（RICOH）が選手に直撃してインタビューを行う動画を公開している。【動画】「ちょっと、やりすぎ！」女子ゴルファー吉田優利のファッションをチェック動画には25歳の吉田優利（エプソン）が白いドレス姿で登場し、河本から「今日のポイントは？」と聞かれると