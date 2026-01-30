ÇÐÍ¥¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ê16¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×¤Ê¤É¤Î»ÒÌò»þÂå¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¤ä¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòÄ»¡£2022Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢»ÒÌò»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥â¥ó¥­¡¼¡×¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê37¡Ë¡¢¾¾ºäÅíÍû¡Ê37¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿