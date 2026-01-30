¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ê16¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¿¶Á¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤Ý¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ê16¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×¤Ê¤É¤Î»ÒÌò»þÂå¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¤ä¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòÄ»¡£2022Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢»ÒÌò»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥â¥ó¥¡¼¡×¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê37¡Ë¡¢¾¾ºäÅíÍû¡Ê37¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇòÄ»¶Ìµ¨¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡2026Ç¯1·î28Æü¤ÏInstagram¤Ç¡¢WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖÏ©ÃÏÎ¢¤Æ¤£¡¼¤ó¡£¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ä¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö»ÒÌò¤«¤é¸«¤Æ¤ë¤±¤ÉÎ©ÇÉ¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¸«¤»¤ë´é¤¬¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤Ý¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë