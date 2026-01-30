「＃3776 センチュリー Ver.2.0 デモンストレーター」プラチナ万年筆は、乾かない万年筆として誕生した「＃3776センチュリー」は発売から15周年を迎えた。これを記念し、性能を50％以上アップした進化モデル「＃3776 センチュリー Ver.2.0」を発売する。1978年、理想の万年筆を目指して誕生した「＃3776」から、このブランドの歴史は始まった。2011年には万年筆の弱点であるインクの乾燥を防ぐ独自のスリップシール機構を搭載した