【トモダチコレクション わくわく生活】 4月16日 発売予定 価格パッケージ版：7,128円 ダウンロード版：7,100円 任天堂は1月30日、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」において、一部の共有機能に制限を設けていることを発表した。 本作は、Miiたちが巻き起こす様々な出来事を楽しむシミュレーショ