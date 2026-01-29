大分市の幼稚園児が旬を迎えた晩白柚とパール柑の収穫を体験し、甘酸っぱい味を楽しみました。 【写真を見る】「自分の顔より大きい！」園児69人が巨大な晩白柚に歓声旬の味覚を収穫大分 大分市ののだ山幼稚園では、食べ物への感謝の気持ちを持ってもらおうと毎年晩白柚とパール柑の収穫体験を行っています。 29日は年長の69人が園の近くにある果樹園を訪れ、大きく実った実をくるくると回して丁寧に収穫してい