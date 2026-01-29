中国の習近平国家主席は、北京を訪れているイギリスのスターマー首相と会談し、「中国が他の国の脅威となることはない」と強調し、連帯を呼びかけました。国営新華社通信によりますと、習主席はイギリスの首相として8年ぶりの訪中となるスターマー首相と会談し、「世界平和の維持と両国の経済を促進するために、対話と協力を強化する必要がある」と指摘しました。また、「中国は一貫して平和的発展の道を歩み、自ら戦争を起こした