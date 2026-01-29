モデルでタレントの益若つばさ（40）が27日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。長男の中学受験時のママ友との付き合い方を振り返った。【写真一覧】誕生日を迎えた益若つばさ＆長男の親子2ショットこの日のテーマは「中学受験のリアル」。MCの上田晋也とゲストたちが自身の体験を基にトークした。番組では受験時のママ友との付き合い方について話題が及び、7年前に娘の中学受験を経験したとい