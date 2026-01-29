アメリカで深刻な「スタバ離れ」日本で圧倒的な人気を誇るカフェチェーンと言えば、スターバックス。実は本国アメリカでは、スタバ離れが深刻になっています。2024年度の実績を見ていくと、北米エリアにおける利益は41％という大幅ダウン。2025年9月にはCEOであるブライアン・ニコル氏が、100店舗以上を閉鎖し約10億ドル規模のリストラを実行すると発表しました。スタバを支持していないアメリカ在住の友人はこう言います。「スタ