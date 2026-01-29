ブロガーのしろめちゃんさんの漫画「最強のマーキング」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む自分の傘の目印として付けていた「アンブレラマーカー」を学校で盗まれてしまった娘。「もう盗まれたくない」と、母のやり方をまねようとするのですが、その方法とは…という内容で、読者からは「絶対盗まれないよ（笑）」「怖くて本能的に触れない」などの声が上がっています。手