ドラゴンボールZ」の魔人ブウ役などで知られる声優、俳優の塩屋浩三（しおや・こうぞう）さんが1月20日に脳出血のため死去した。71歳。所属事務所の「青二プロダクション」が28日、発表した。訃報を受け、声優仲間から悲しみの声が相次いだ。「タイムパトロール隊オタスケマン」星野ヒカル・オタスケマン1号役などで知られる声優の水島裕は自身のXに「早すぎますよ、お兄ちゃん。本当に早すぎる。皆んなに好かれたお兄ちゃん