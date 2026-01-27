バレンタインシーズンが近づくと、甘いチョコレートの誘惑が街を包みます。今年も銀座コージーコーナーから、この時期ならではのチョコスイーツが登場。苺とチョコの華やかな組み合わせから、カカオの奥深さを堪能できる定番まで、気分やシーンに合わせて選べる充実の全7品が揃いました。贈りものにはもちろん、自分を癒やすひとときにも寄り添うラインアップです。 苺×チョコ