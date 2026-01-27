銀座コージーコーナーのバレンタイン♡選べるチョコスイーツ7品登場

バレンタインシーズンが近づくと、甘いチョコレートの誘惑が街を包みます。今年も銀座コージーコーナーから、この時期ならではのチョコスイーツが登場。苺とチョコの華やかな組み合わせから、カカオの奥深さを堪能できる定番まで、気分やシーンに合わせて選べる充実の全7品が揃いました。贈りものにはもちろん、自分を癒やすひとときにも寄り添うラインアップです。

苺×チョコの華やかケーキ

価格:734円(税込)

バレンタイン気分を盛り上げるのが、苺とチョコの相性を楽しめる季節限定ケーキ。

「コージープリンセス（苺＆チョコ）」は、苺チョコホイップクリームをココアスポンジでサンドし、ハート形デコレーションで可愛らしく仕上げた一品。

販売:1月30日(金)～2月15日(日)頃

価格:734円(税込)

「ショコラフレーズミロワール」は、チョコムースとチョコレートガナッシュ、苺ジャムを重ね、ラズベリーグラサージュで艶やかにコーティング。

販売:1月30日(金)～2月15日(日)頃

スターバックスのバレンタイン♡極上カカオエスプレッソ体験が今年も登場

濃厚チョコを堪能する贅沢

価格:734円(税込)

チョコレートそのものの魅力を楽しみたい方には、「生チョコミロワール」がおすすめ。ミルクチョコの生チョコと、スイートチョコのムースを重ね、ココアグラサージュで鏡のような美しさに仕上げました。

販売:1月30日(金)～2月15日(日)頃

価格:594円(税込)

さらに、多くの声に応えて復活した「ガトーショコラ」は通年販売へ。奥行きのあるチョコムースとココアスポンジが織りなす、満足感の高い味わいです。

販売:1月30日(金)～通年販売

気軽に楽しめるチョコスイーツ

価格:734円(税込)



軽やかにチョコを楽しみたい日には、「チョコレートスフレ」がぴったり。ふんわり軽く、シュワッとほどける口どけが魅力です。

販売:1月30日(金)～2月28日(土)頃

価格:194円(税込)

定番人気の「ジャンボシュークリーム（チョコ）」は、深みのあるチョコカスタードをたっぷりイン。

販売:1月30日(金)～2月28日(土)頃

価格:248円(税込)

「スフレワッフル（Wショコラ）」は、ミルクとダーク2種のチョコを使った濃厚な味わい。

販売:販売中～3月15日(日)頃

バレンタインを甘く彩って

銀座コージーコーナーのチョコスイーツは、選ぶ時間さえも楽しくなる豊富なラインアップが魅力。大切な人への贈りものにも、自分へのご褒美にも寄り添ってくれます♡

この時期だけの特別な味わいを、ぜひ店頭で見つけてみてください。