政界大再編に向けた動きが加速するなか、昨年10月に退陣した石破茂・前首相の動向が注目されている。自民党内では高市早苗・首相を批判する反主流派となり、勢力を拡大したい新党・中道改革連合側から秋波を送られる存在となっているからだ。【表】各党どれくらいの議席を獲得できるか電撃解散総選挙「予想獲得議席数」新党への合流について石破氏は1月20日、記者団に「自民党が常に中心にあらねばならない」という言い方で