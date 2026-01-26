今年で11回目となるAUTOMOBILE COUNCILの開催概要が発表された。会期は2026年4月10日（金）から12日（日）の3日間、会場は今年も千葉県千葉市美浜区の幕張メッセとなる。2026年は次の10年に向けた第２ステージのスタートと位置付けられ、自動車の枠を超えて、車を愛する人たちだけではなく「人生を楽しむすべての人に」楽しんでもらえる自動車イベントへと強化していくという。幅広い年齢層や女性がより楽しめるイベントであること