（台北中央社）米国のフリークライマー、アレックス・オノルドが25日午前、台北市の超高層ビル、台北101で命綱なしでの登攀（とうはん）に挑戦し、成功させた。米動画配信大手ネットフリックスの企画で、各国に生配信された。挑戦は24日の予定だったが、天候の関係で25日に延期された。オノルドは午前9時11分に登攀を開始。同10時43分にゴールした。高さ508メートルの先端部では、立ってスマートフォンで「自撮り」をする様子も見