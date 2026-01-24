アメリカの国防総省は第2次トランプ政権で初めてとなる「国家防衛戦略」を公表しました。アメリカ本土の防衛を最優先課題としています。【映像】米国防総省が公表した「国家防衛戦略」23日に公表された「国家防衛戦略」ではアメリカ本土の防衛を最優先課題と位置づけ、「西半球」でのアメリカの権益を守り、グリーンランドなど戦略的要衝へのアクセスを確保するとしています。中国に対しては対話を維持するものの、アメリカ