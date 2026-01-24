兵庫・姫路市のマンションで住人の男性が刃物で刺されて死亡した事件で、49歳の男が殺人の疑いで逮捕されました。住所不詳で自称・自営業の小出慶二容疑者（49）は、1月20日午前8時ごろ、姫路市のマンションの地下駐車場で、住人の会社員・木田大助さん（33）に対し、刃物で腰部を突き刺して殺害した疑いが持たれています。警察の調べに対し、小出容疑者は「今はしゃべるつもりはありません」と供述しているということです。警察に