23日のニューヨーク外国為替市場で円相場が一時、2円あまり急騰しました。市場では、政府・日銀による為替介入を警戒する動きが続いています。23日のニューヨーク市場で、朝方、円相場は1ドル＝158円台前半で取引されていましたが、その後、円高・ドル安の動きが急激に進み、1ドル＝155円台後半をつけました。23日の日銀の植田総裁の会見後、東京市場でも短時間で1ドル＝159円台前半から2円ほど円高が進むなど値動きが荒い展開が続