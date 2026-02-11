8日投開票の衆院選は自民党が316議席を獲得するという歴史的な勝利を収め、高市早苗政権は継続するだけでなく、極めて強力な基盤を得た。これにより、首相は自らが掲げる「責任ある積極財政」を推し進めていくとみられる。ただ、この政策に対しては、財政規律への不安から一層の円安を招き、さらに物価高につながるなどといった不安の声が聞かれる。今や「アジア最弱通貨」とも呼ばれる円は、これからどう動くのだろうか。ネガティ