ドル円、１５９円台半ばまで上げ幅拡大１月のレートチェック水準に到達＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５９円台半ばまで上げ幅を広げた。中東情勢が依然として混迷している中、原油高・ドル高の動きが続いている。イランの新最高指導者に選出されたモジタバ師の初の声明が伝わり、ホルムズ海峡の閉鎖継続を主張した。また、トランプ大統領が原油価格よりもイランの核保有阻止を優先すると述べていた