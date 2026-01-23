2026年1月20日(火)より、ハーゲンダッツ バー”ロイヤルミルクティークランチ”が期間限定で発売!ハーゲンダッツ バーのシリーズでは初となる紅茶フレーバー。2種類の茶葉を使用した本格的なミルクティーアイスクリームが楽しめる新作ハーゲンダッツです!全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪