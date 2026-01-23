2種の茶葉を使ったハーゲンダッツ”ロイヤルミルクティークランチ”が新発売♪

2026年1月20日(火)より、ハーゲンダッツ バー”ロイヤルミルクティークランチ”が期間限定で発売!ハーゲンダッツ バーのシリーズでは初となる紅茶フレーバー。2種類の茶葉を使用した本格的なミルクティーアイスクリームが楽しめる新作ハーゲンダッツです!全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪

濃厚なロイヤルミルクティーが味わえる♪

今回の発売されるハーゲンダッツは、ダージリン茶葉とアッサム茶葉の2種を使った紅茶の味わいを楽しめる新作アイスです。そしてハーゲンダッツ バーのシリーズでは初となる紅茶フレーバーになっています。

周りのコーティングはダージリン茶葉を使用したミルクティーチョコレートコーティングになっていて、フィアンティーヌが混ぜ込まれています。

中はダージリン茶葉とアッサム茶葉をブレンドしたミルクティーアイスクリーム、そしてアッサム茶葉を使用した紅茶ソースが入っています。

パンダ送別記念♪ハードロックカフェ上野の期間限定メニューに注目

食べてみると…

食べた瞬間、紅茶の豊かな香りが口の中で広がります♪コーティングに混ぜ込まれているフィアンティーヌのサクサクとした軽やかな食感が心地よく、甘めのミルクティーの味わいが感じられます!

ミルクティーアイスクリームは茶葉の香りがとても良く華やかな香りで、ミルクのコクと合わさり紅茶の味わいが楽しめます!濃厚なミルクティーアイスクリームはスッキリした甘さになっています。

中の紅茶ソースは紅茶の風味が強く、苦みと香ばしい味わいが一気に広がります!

とろ～り紅茶ソースがとろけて、コクのあるミルクティーアイスクリームとミルクティーチョコレートコーティングの甘みのバランスが良く、本格的なロイヤルミルクティーの味わいが楽しめるアイスクリームです。

【アイスマニア】ちゃんれいの評価

ロイヤルミルクティークランチ

味:★★★★★

見た目:★★★★★

コスパ:★★★★★

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★★

紅茶の香りがふわっと広がり、高級感のあるアイスクリームバー。濃厚なロイヤルミルクティーの味わいとフィアンティーヌのサクサク食感が楽しめるので、紅茶フレーバーが好きな方はぜひ食べてみてください♪

▼原材料

ミルクティーチョコレートコーチング（国内製造）、クリーム、脱脂濃縮乳、砂糖、紅茶ソース、フィアンティーヌ、卵黄、紅茶／安定剤（ペクチン）、植物レシチン、香料、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 80ml

エネルギー:271kcal

たんぱく質:2.7g

脂質:18.2g

炭水化物:24.2g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。