  桶谷HCの予言「外が入ってきたらもう少し点差は伸びる」  1月21日、琉球ゴールデンキングスが『東アジアスーパーリーグ（EASL）』の第4戦でマカオ・ブラックベアーズとアウェーで対戦した。  琉球の先発は崎濱秀斗、荒川颯、デイミアン・ドットソン、ジャック・クーリー、アレックス・カークの5人。トリプルチャンスからカークの得点で先制した