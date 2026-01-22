アーバンクルーザーシリーズに新型エベラ！トヨタのインド法人は2026年1月20日、SUVタイプのバッテリー式電気自動車（BEV）「アーバンクルーザー エベラ」を初公開しました。アーバンクルーザーエベラは、欧州などでは「アーバンクルーザー」として展開されるモデルで、トヨタとスズキが電動車領域での協業によって誕生したBEV。スズキ初のBEV「eビターラ」と兄弟車関係にあたり、生産はインドで行われています。【画像】超カ