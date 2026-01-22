アーバンクルーザーシリーズに新型エベラ！

トヨタのインド法人は2026年1月20日、SUVタイプのバッテリー式電気自動車（BEV）「アーバンクルーザー エベラ」を初公開しました。

アーバンクルーザーエベラは、欧州などでは「アーバンクルーザー」として展開されるモデルで、トヨタとスズキが電動車領域での協業によって誕生したBEV。スズキ初のBEV「eビターラ」と兄弟車関係にあたり、生産はインドで行われています。

今回その生産国であるインド版として、アーバンクルーザー“エベラ”が登場した形です。

ボディサイズは、全長4285mm×全幅1800mm×全高1640mmで、国内で展開されるクルマで言えば「ヤリスクロス」より大きく「ハリアー」より小さいサイズ感です。ホイールベースは2700mmで、乗車定員は5名です。

エクステリアは「アーバンテック」をコンセプトに、最新のトヨタ車の特徴であるハンマーヘッドを採用していますが、フロント以外は、eビターラと基本的に同じデザインです。

インテリアも同様、eビターラのデザインを踏襲。10.25インチのデジタルコンビメーターと10.1インチのマルチメディアディスプレイを搭載し、豪華かつ先進的でシンプルなコックピットとなっています。

パワートレインはフロントに電気モーターを搭載する前輪駆動。最高出力106kＷ（144馬力）・最大トルク189Nm仕様と128kW（174馬力）・189Nm仕様の2種類があり、バッテリー容量も49kWhまたは61kWhの2種類が設定されます。一充電走行距離は最も良いモデルで543 kmです。

ボディカラーには、モノトーンカラー（エンティシングシルバー、カフェホワイト、スポーティンレッド、ゲーミンググレー、ブルーイッシュブラック）5色とデュアルトーンカラー（エンティシングシルバー、スポーティンレッド、カフェホワイト、ランドブリーズグリーン）4色の豊富なカラインナップを用意。

現地での予約は2026年1月20日から開始され、価格は近日中に発表される予定です。