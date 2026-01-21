TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）が、21日に放送。番組のラテ欄などでも告知が行われない“異例の展開”となっていたが、冒頭で生放送で届けることが明かされた。【写真】まさかの生放送！高野が”10メートル高飛び込み”リベンジ番組は、きしたかの・高野が目隠しをした状態で飛び込み台に立ったところからスタート。目隠しを取った高野が、いろいろと察したような表情を浮かべた。TBSの日