1月20日、女優の米倉涼子の書類送検が報じられた。麻薬取締法違反などの疑いがもたれている。衝撃的な報道を受け、米倉と生前に共演した“大御所俳優”に思いを馳せる人もいたようで──。2025年10月に厚労省麻薬取締部（通称・マトリ）の捜査が進んでいることが報じられて以降、米倉の動向が注視されていたなか、事態は大きく展開した。「2025年夏ごろ、米倉さんはアルゼンチン国籍の知人男性とともに違法薬物に関与した疑い