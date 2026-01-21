野菜を煮込んだ鍋にカレーのルーを丸ごと投入し、そのままほったらかしでも、時間になったらカレーが出来上がっている。鍋の前に立ち続けておたまで混ぜる必要もなく、しかも鍋底が焦げない。これを可能にするのが、三菱電機のIHクッキングヒーター「CROSS＋TOPシリーズ」だ。上位モデルのCS-A20、CS-A10に共通する機能「かきまぜ加熱」を中心に、実演デモを交えながら紹介しよう。●もう、おたまで混ぜる手間はいらない！三菱