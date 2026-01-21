◇テニス全豪オープン 大坂なおみ2-1A・ルジッチ(日本時間20日、メルボルン)大坂なおみ選手が前衛的なファッションで登場しました。全豪オープン1回戦に登場した大坂選手は、自身デザインの“クラゲ”をイメージしたというファッションで入場します。レースが床までなびいたベール付の帽子をかぶり、特徴的な傘を手に、足元はプリーツが歩くたびにゆらゆら揺れる優雅な印象となっています。過去にも大坂選手はバラが付いたウィッグ