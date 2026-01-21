米OpenAIは1月20日(米国時間)、ChatGPTの個人向けプランに「年齢予測（age prediction）」を順次導入すると発表した。アカウントが18歳未満の利用者による可能性が高いかどうかを推定し、未成年者に対して適切な保護措置を自動的に適用する。同社は2025年9月、ティーンエイジャーの利用における安全強化策の一環として「年齢予測システム」を導入する計画を公表し、提供に向けた準備を進めていた。年齢予測システムは既存の安全策