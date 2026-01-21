【本日の見通し】米欧の対立状況を確認、日銀決定会合も警戒 グリーンランド問題を背景とした米欧の対立構造が、市場に警戒感を誘っている。ドルは基本的に全面安となる一方、円安も進む展開となっており、「米国売り・日本売り」の流れが鮮明である。米株式市場ではダウ平均が大幅続落し、米国債も下落（利回りは上昇）が見られる。昨日は日本株や日本国債も売られ（利回りは上昇）、同様の動きが目立っていた。