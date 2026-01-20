夫に不倫されたら離婚を考えるものの、すぐには行動に踏み切れない人が多いと思います。子どもがいたらなおさら悩んでしまいますよね。しかし、夫の言葉を聞いて、離婚一択だとすぐに決意する人もいるようで…？今回は、不倫夫の言い訳に離婚を決意した話をご紹介いたします。反省の色がない夫「夫が会社の後輩と不倫しました。本気で謝ってくれたら再構築を考えたけど、夫は『男なら誰だって若くてかわいい子に好かれたらそりゃ