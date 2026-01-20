あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「合同コンパ」の略語は？「合同コンパ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字とカタカナをあわせて3文字の言葉です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「合コン」でした！合コンとは、男女それぞれのグループが、合同で行うコンパのこと。コンパ