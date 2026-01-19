元グラビアアイドルの藤乃あおいさんが、2026年1月5日に死去したことが分かった。享年27。【衝撃画像】体重45→36キロに激減、髪はごっそり抜け、身体はガリガリに…27歳で亡くなった元グラビアアイドル・藤乃あおいさんの“壮絶な闘病生活”を写真で見る24歳のときに顔面や頚部（けいぶ）の深い位置に腫瘍ができる希少がん「副咽頭間隙腫瘍（ふくいんとうかんげきしゅよう）の横紋筋肉腫」が発覚。その後、治療に専念し、2024