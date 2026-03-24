【モデルプレス＝2026/03/24】タレントの五木ゆうりが、24日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。初めての雑誌グラビアに挑戦している。【写真】「オールスター後夜祭」出演美女、美バスト開放◆五木ゆうり、初の雑誌グラビア挑戦2025年の『オールスター後夜祭’25春』（TBS系）に白ビキニ姿でアシスタントを務めて注目を集めた五木。今回『週刊FLASH』で雑誌初となるグラビアに挑戦した。6ページのグラビアはブレイクのきっかけ