グラビアムック『BLT MONSTER Round 8』（4月2日発売）の表紙と裏表紙のビジュアルが解禁された。表紙には元鉄工所勤務という異色の経歴で注目を集めるちとせよしの、裏表紙には矢野ななかが起用され、それぞれの個性を生かした表現で表紙を飾る。【写真多数】存在感とカラダのリアリティを表現したちとせよしの「BLT MONSTER」は、“女性の肉感、肌感、質感”をテーマに、人間の内面に潜む魅力を引き出すことをコンセプトとし