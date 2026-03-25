モーニング娘。’26の牧野真莉愛（25）が24日、自身のインスタグラムを更新。18日の投稿ではイエローのビキニ姿で美ボディを披露していた牧野だが、今回はピンクのビキニ姿での撮影オフショットを披露した。【動画・写真多数】「すっっっご やっっば」“布面積少なめ”ピンクビキニでビーチに寝転ぶ牧野真莉愛※4本目16日発売の『週刊ヤングマガジン』16号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場していた牧野は、「累計20回も