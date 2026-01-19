富士フイルムは、交換レンズ「フジノンレンズ XC13-33mmF3.5-6.3 OIS」を1月30日（金）に発売する。2025年10月に発表していた製品で、このほど発売日が決定した。 全長（沈胴時）を37.5mmとし、質量を約125gとした標準ズームレンズ。同社製ズームレンズにおいて、最小・最軽量を実現したとするモデル。想定売価は5万5,000円前後。 なお、昨年11月にミラーレスカメラ「FUJIFILM X-T30 III」のキットレン