富士フイルムは、交換レンズ「フジノンレンズ XC13-33mmF3.5-6.3 OIS」を1月30日（金）に発売する。2025年10月に発表していた製品で、このほど発売日が決定した。

全長（沈胴時）を37.5mmとし、質量を約125gとした標準ズームレンズ。同社製ズームレンズにおいて、最小・最軽量を実現したとするモデル。想定売価は5万5,000円前後。

なお、昨年11月にミラーレスカメラ「FUJIFILM X-T30 III」のキットレンズとして市場に投入済みで、今回は単体での発売が決まったという流れとなる。

焦点距離：13-33mm（35mm判換算20-50mm相当） 絞り範囲：F3.5-22 絞り羽根枚数：9枚（円形絞り） レンズ構成：9群10枚 最短撮影距離：0.2m 最大撮影倍率：0.25倍 外形寸法：Φ61.9×37.5mm（沈胴時）、Φ61.9×55.6mm（ワイド端）、Φ61.9×57.2mm（テレ端） 質量：約125g（レンズキャップ・フード・三脚座含まず） フィルター径：Φ49mm 同梱品：レンズフロントキャップ FLCP-49、レンズリアキャップ