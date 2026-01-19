俳優の妻夫木聡（45歳）が、1月19日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。綾瀬はるか（40歳）との“18年ぶりの共演”について語った。今回、4月17日公開の映画「人はなぜラブレターを書くのか」の宣伝を兼ねて、妻夫木、綾瀬はるからが番組のインタビューに対応。同作で妻夫木は綾瀬と18年ぶりの共演、さらに夫婦役を演じているが、「綾瀬さんがまだデビュー当時からずっと、何回か共演してたんですけど、『夫婦