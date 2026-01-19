妻夫木聡、“夫婦役”の感想が出て来ない綾瀬はるかに「なんもないんかい！」
俳優の妻夫木聡（45歳）が、1月19日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。綾瀬はるか（40歳）との“18年ぶりの共演”について語った。
今回、4月17日公開の映画「人はなぜラブレターを書くのか」の宣伝を兼ねて、妻夫木、綾瀬はるからが番組のインタビューに対応。同作で妻夫木は綾瀬と18年ぶりの共演、さらに夫婦役を演じているが、「綾瀬さんがまだデビュー当時からずっと、何回か共演してたんですけど、『夫婦の役を演じるような年になったんだな、お互い』と思って、不思議でした」と感慨深げに話し、綾瀬も「たしかに」と頷く。
また、夫婦役を演じてみての感想を求められた綾瀬は「なんか…そうですね…うん…」と言葉が出て来ず、妻夫木は「なんもないんかい！」とツッコミ。
気を取り直して、綾瀬は改めて「どっちかっていうとお父さんみたいな（笑）。お芝居じゃないとこでも『こういうとき、これこうだよね』とか教えてもらったりとか…」と言いながら「それ、お父さんじゃないか…」とも話し、妻夫木は再び「それたぶんマネージャーだね」とツッコミを入れた。
